В Житомирской области СБУ начала меры безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП.
Об этом сообщило Управление СБУ в Житомирской области.
«В Житомирской области продолжаются меры безопасности (контрразведывательные) СБУ на объектах Украинской православной церкви. В этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях: Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря, Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афон.
Цель таких мер – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украинского государства.
Правоохранители совместно с представителями религиозных организаций проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по УПЦ (МП). Теперь Кабмин должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который исключит возможность деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Житомирской области СБУ начала меры безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП.
Об этом сообщило Управление СБУ в Житомирской области.
«В Житомирской области продолжаются меры безопасности (контрразведывательные) СБУ на объектах Украинской православной церкви. В этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях: Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря, Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афон.
Цель таких мер – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украинского государства.
Правоохранители совместно с представителями религиозных организаций проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по УПЦ (МП). Теперь Кабмин должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который исключит возможность деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.