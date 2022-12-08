В Житомирской области СБУ начала меры безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП.

Об этом сообщило Управление СБУ в Житомирской области.

«В Житомирской области продолжаются меры безопасности (контрразведывательные) СБУ на объектах Украинской православной церкви. В этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях: Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря, Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афон.

Цель таких мер – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украинского государства.

Правоохранители совместно с представителями религиозных организаций проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по УПЦ (МП). Теперь Кабмин должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который исключит возможность деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.