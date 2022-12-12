В воскресенье, 11 декабря, российские войска обстреливали Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевской области.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

В 12:27 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Ориентировочно в 23:50 в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Пострадавших нет.

Ночью, 12 декабря, в 00:10 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты разрушили 9 тысяч жилых домов в области.