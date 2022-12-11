Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты разрушили 9 тысяч жилых домов в области. В то же время, отмечает он, тысячи квартир, зданий уже восстановлены.

Об этом он рассказал проекту Радио Свобода «Новости Приазовья».

— Сейчас есть закон, который будет компенсировать эти разрушения населению, но нет процедуры. Насколько я понимаю, это должно быть из-за решения международного суда по компенсации, в том числе на средства арестованного российского имущества и активов, – говорит Виталий Ким.

По данным главы ОВА, тысячи квартир, зданий уже восстановлены при помощи центральных властей Украины, волонтеров, западных партнеров.

— Все это время все 9 месяцев каждый день бригады ремонтировали, в том числе добровольческие. Из материалов, которые нам поставляются на бесплатной основе или покупаемых, – добавил он.

Виталий Ким сообщил, что всего от действий российской армии повреждено почти 14 тысяч объектов инфраструктуры, в том числе критической.

— Восстановление началось, мы работаем над восстановлением экстренно, скажем так. Повреждены объекты – всего 13958, из них объекты жизнеобеспечения газо-1019, электро-881, водо-32, теплоснабжение 96. Это поврежденные или уничтоженные объекты в Николаевской области из перечня критической инфраструктуры, – сообщил он.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что разрушенное в марте обстрелом российской армии здание ОВА, не подлежит восстановлению.