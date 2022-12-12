В Николаеве водитель Mercedes Benz сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. 30-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП произошло в воскресенье, 11 декабря, около 17:20 на Богоявленском проспекте в районе улицы 295- Стрелковой дивизии. Автомобилем Mercedes Benz управлял 58-летний водитель.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в поселке Казанка Баштанского района DAF сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.