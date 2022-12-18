В ночь на воскресенье, 18 декабря, российские оккупационные войска 5 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

О последствиях обстрелов сообщил глава Днепровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под обстрелами находились три общины - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

В Никополе есть пострадавший – 59-летний мужчина, которому медики оказали помощь. Также разрушены несколько частных домов, хозяйственных сооружений и местная гимназия.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди остались невредимыми.

В остальных районах в течение ночи было несколько тревог, но обошлось без атак.