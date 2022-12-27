Суд изменил меру пресечения экс-депутату горсовета Владиславу Ентину, подозреваемому в завладении путем обмана емкостями для хранения и раздачи воды в Николаеве. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

«При принципиальной и последовательной позиции Николаевской областной прокуратуры Николаевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании благотворительных пожертвований в значительном размере с целью получения прибыли во время военного положения. 4 статьи 190, ч. 3 статьи 201-2 УК Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле-мае 2022 года подозреваемый, являющийся учредителем благотворительной организации и адвокатом, действуя по предварительному сговору с управляющим одного из местных коммерческих, присвоил 31 емкость для хранения питьевой воды объемом 5 тысяч литров и 12 по 1 тысячу литров.. Эти бочки были получены от благотворительной организации для помощи жителям Николаева. Их стоимость оценена в 800 тысяч гривен.

Как сообщалось, 13 декабря 2022 года Центральный районный суд Николаева отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей, избрав ночной домашний арест. Сам Владислав Ентин считает себя невиновным.