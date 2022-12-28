В Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.