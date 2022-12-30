Высокопоставленный офицер немецкой разведки был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России. Он имел доступ к секретной информации о войне в Украине, а также секретным данным от США и их союзников.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Западные чиновники сообщили, что в настоящее время Соединенные Штаты и Великобритания расследуют, делился ли офицер разведки материалами с Москвой. Если это подтвердится, то шпион мог предупредить Россию о своей собственной уязвимости и передать западные методы и возможности сбора разведданных, добавили они. Американские и британские официальные лица заявили, что пытаются определить масштаб потенциального ущерба в Украине и других странах. По словам американского чиновника, это дело вызывает «серьезную обеспокоенность».

Подозреваемый шпион, которого германская прокуратура идентифицировала как Карстена Л., работал в службе разведки Федеральной разведывательной службы Германии, которая ведет электронное наблюдение и сотрудничает с Агентством национальной безопасности США и штаб-квартирой правительственной связи Великобритании.

Он также работал с разведданными, связанными с войной России против Украины, в частности, с материалами, собранными немецкими военными спутниками, сообщили чиновники ФРГ. Кроме того, отдел Карстена Л. обрабатывал секретные разведданные из Москвы и Киева, полученные другими западными шпионскими службами путем прослушивания электронных устройств, перехвата телекоммуникационных и спутниковых изображений.

Прокуратура сообщила, что мужчину задержали по подозрению в совершении государственной измены. Расследование продолжается.

Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.