За прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 30 декабря.

Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины.

Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 29 декабря, отреагировал на новый массированный ракетный удар России.

Глава государства поблагодарил бойцов Воздушных сил и зенитчиков, которые успешно отразили вражескую атаку и сбили 54 ракеты и 11 ударных дронов. Он сообщил, что энергетики и ремонтные бригады делают все, чтобы ликвидировать последствия нескольких попаданий.