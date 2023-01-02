В Николаевском районе полицейские задержали мужчину подозрением в убийстве односельчанина.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

1 января на спецлинию 102 поступило сообщение, что в доме одного из сел Константиновской общины Николаевского района обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями головы.

— Как выяснили правоохранители, в тот день 59-летний местный житель вместе со знакомым распивали спиртные напитки, между ними виновник конфликта, в ходе которого злоумышленник нанес телесные повреждения владельцу дома, от которых он скончался, — говорится в сообщении.

Злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ.

По факту умышленного убийства следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.