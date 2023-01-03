Работники ДБР на Житомирской таможне обнаружили товары из России, стоимостью 1,5 миллиона гривен – их изъяли на нужды государства.

Об этом сообщает ДБР и Офис генпрокурора в Telegram

— В ходе масштабных профилактических мероприятий работники ДБР провели обыски на Житомирской таможне, по результатам которых были обнаружены товары из Российской Федерации, завезенные в Украину вопреки действующему законодательству. Общая стоимость имущества из РФ составила более 1,5 млн грн, - отметили в ДБР.

По данным следствия, в сентябре 2022 года частная фирма из Киева в нарушение закона ввезла на территорию Украины товары российского производства для автомобилей на сумму более 1,5 млн грн.

В официальных документах страной происхождения дельцы указали КНР, тогда как на самом деле товар был произведен и импортировался из России.

В ходе обыска товар, а также документы, подтверждающие его происхождение из страны-агрессора, были изъяты. Разрешается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины: командующему дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковнику Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом РФ адмиралом Игорем Осиповым.