Россияне прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым, в том числе стягивают на север полуострова новые военные подразделения.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет Укринформ.

Он отметил, что россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

— В этом их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории, — отметил Андрей Черняк.

Представитель ГУР добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, по оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.