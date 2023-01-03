По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев русская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

Он отметил, что Россия будет пытаться проводить новые наступления на фронте.

— По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с севера или с востока. Такие действия врага предусматриваются, и наши войска к этому готовы, – отметил он.

Андрей Черняк уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. При этом, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

— По оценкам военной разведки Украины, в следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово, – подытожил он.

Напомним, сейчас потери России в войне против Украины – около 108 190 военных.