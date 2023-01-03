ВСУ в сутки ликвидировали 750 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 тысяч 190 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 03.01 ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА «Шахед-136», которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины.
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ВСУ в сутки ликвидировали 750 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 тысяч 190 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 03.01 ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА «Шахед-136», которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины.