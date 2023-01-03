ВСУ в сутки ликвидировали 750 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 тысяч 190 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 03.01 ориентировочно составили:

личного состава – около 108 190 (+750) человек ликвидировано,

танков - 3036 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6100 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2033 (+6) ед,

РСЗО - 424 (+1) ед,

средств ПВО - 214 (+1) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 270 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,

специальной техники – 181 (+0).

Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БпЛА «Шахед-136», которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины.