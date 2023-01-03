За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 БПЛА «Шахед-136», которые применил противник, сбиты Силами обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 3 января.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском направлении. Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с Херсонского направления.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

1 января 2023 подразделениями Сил обороны Украины произведено огненное поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага — уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с начала 2023 года сбили уже более 80 вражеских дронов. По его словам, есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами».