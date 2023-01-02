Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с начала 2023 года сбили уже более 80 вражеских дронов. По его словам, есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами».

Об этом свидетельствует видеообращение Владимира Зеленского.

— С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно беспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами». Ее ставка может быть истощена. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики, – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил успешную защиту неба воздушные командования Центр, Юг и Восток.

Особую благодарность он выразил бойцам 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301 Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинам 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.