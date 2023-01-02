Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с начала 2023 года сбили уже более 80 вражеских дронов. По его словам, есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами».
Об этом свидетельствует видеообращение Владимира Зеленского.
— С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно беспокойными.
У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами». Ее ставка может быть истощена. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики, – сказал президент.
Владимир Зеленский отметил успешную защиту неба воздушные командования Центр, Юг и Восток.
Особую благодарность он выразил бойцам 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301 Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинам 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.
— Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто бы все у них идет «по плану».
Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – именно такие победы.
И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохранившаяся позиция – это успехи, имеющие сейчас стратегическое значение.
Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом, – сказал Владимир Зеленский.
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с начала 2023 года сбили уже более 80 вражеских дронов. По его словам, есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами».
Об этом свидетельствует видеообращение Владимира Зеленского.
— С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно беспокойными.
У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку «Шахедами». Ее ставка может быть истощена. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики, – сказал президент.
Владимир Зеленский отметил успешную защиту неба воздушные командования Центр, Юг и Восток.
Особую благодарность он выразил бойцам 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301 Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинам 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.
— Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто бы все у них идет «по плану».
Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – именно такие победы.
И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохранившаяся позиция – это успехи, имеющие сейчас стратегическое значение.
Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом, – сказал Владимир Зеленский.