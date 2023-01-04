В среду ночью в Вознесенском районе автомобиль Daewoo Nexia съехал в кювет и загорелся.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла около 01:50 в пгт Александровка на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев».

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. Автомобиль загорелся.

В результате аварии 44-летний вождь с телесными повреждениями разной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, что на востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.