Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На фоне учений Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля КНР.

Среди обнаруженных самолетов – истребители J-11, J-16, Су-30 и J-10, стратегические бомбардировщики H-6.

Напомним, в британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут привести к экономике в результате вторжения Китая на Тайвань – речь идет о разрушении цепей поставки и дефицита важных товаров.