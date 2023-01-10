За покушение на убийство правоохранителей к 9 годам тюрьмы осужден житель Кривого Рога. Летом в Первомайске Николаевской области он стрелял в двух полицейских.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

«Прокурором Первомайской окружной прокуратуры в суде доказана вина 46-летнего жителя г. Кривого Рога Днепропетровской области в совершении покушения на убийство работников правоохранительного органа, в связи с исполнением работниками служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины)», — говорится. в сообщении.

Событие произошло 11 августа 2022 в городе Первомайск. При оформлении работниками полиции административных материалов на водителя автомобиля за нарушение Правил дорожного движения Украины, пассажир автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил автоматическое огнестрельное оружие и открыл огонь по двум полицейским.

Злоумышленник был задержан на месте. В суде его вина доказана в полном объеме. Первомайским горрайонным судом поддержана принципиальная позиция прокурора – мужчина признан виновным в совершении преступления и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, на территории Николаева злоумышленники распространяли наркотики, используя специальный канал в мессенджере для заказа и раскладывая «закладки» по городу.