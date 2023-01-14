Сегодня, 14 января, во время массового обстрела Украины военные РФ нанесли удар по жилому дому в Днепре, в результате было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона.

«Для понимания. Разрушены 72 квартиры. Мы понимаем, кто и сколько людей могли там проживать. От 100 до 200 человек. Среди них несколько десятков детей. Будем надеяться, что их нет под завалами», – сказал Кирилл Тимошенко.

Сейчас в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей, еще 21 — ранены.

Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.

Российская атака на Днепр 14 января унесла как минимум пять жизней. Ранены 39 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.