В школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По их словам, каждая неделя школьников начинается с гимна России и «разговора о важном».

«Если нет «национальных праздников», то на этом «часе русификации» детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ», — говорится в сообщении.

Аналогичные процессы происходят и в Луганской области, а если коллаборанты узнают, что ребенок не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой приезжают оккупанты и угрожают лишением родительских прав.