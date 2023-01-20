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В школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По их словам, каждая неделя школьников начинается с гимна России и «разговора о важном».
«Если нет «национальных праздников», то на этом «часе русификации» детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ», — говорится в сообщении.
Аналогичные процессы происходят и в Луганской области, а если коллаборанты узнают, что ребенок не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой приезжают оккупанты и угрожают лишением родительских прав.
Ранее сообщалось, что Россия с нового 2023 похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
По их словам, каждая неделя школьников начинается с гимна России и «разговора о важном».
«Если нет «национальных праздников», то на этом «часе русификации» детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ», — говорится в сообщении.
Аналогичные процессы происходят и в Луганской области, а если коллаборанты узнают, что ребенок не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой приезжают оккупанты и угрожают лишением родительских прав.
Ранее сообщалось, что Россия с нового 2023 похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей.