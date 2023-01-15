Россия с нового 2023 похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей.

Об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в ходе специального заседания Постоянного совета в Вене, сообщает Укринформ.

По словам посла, в последние недели РФ массово изымает детей из их домов и семей и перемещает на свою территорию под видом эвакуации.

Кроме того, американский посол отметил, что в оккупированных Донецке и Луганске составляются списки детей, которые должны быть присоединены к войне после достижения совершеннолетия.

«Дети 2005 и 2006 годов рождения уже сейчас подлежат обязательному военному учету. Такое заблаговременное планирование использования украинских детей в качестве пушечного мяса в войне России — это просто откровенное зло», — говорит Майкл Карпентер.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, недавно встречавшийся с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой, в эфире телемарафона заявил, что в РФ не желают оставлять у себя детей, желающих в Украине.

По его словам, во время одной из встреч Москалькова сказала, что у нее есть список детей, желающих вернуться на родину. Число детей российская омбудсменка не озвучила, однако добавила, если будут обращения родственников, она будет способствовать возвращению.

«Я хотел бы обратиться ко всей Украине: родственникам, родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам и тому подобное. Если у вас есть информация, что ваши дети находятся на территории РФ, и вы хотите забрать их — пожалуйста, обратитесь в Офис Уполномоченного ВР по правам человека», — говорит Дмитрий Лубинец.

Напомним, более 1332 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.