Более 1332 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 января официальное число погибших детей не изменилось – 453.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Выросло количество раненых — по меньшей мере 879. Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

9 января в результате ракетных обстрелов войском РФ пгт Шевченково Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.

9 января из-за ракетных обстрелов оккупантами Очакова Николаевской области ранен 2-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.