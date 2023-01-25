В России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

«На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства», – говорится в сообщении.

Также россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.

В частности, в Краснодаре активно вербуют таких заключенных в частную военную компанию «Вагнер».

По данным ОВА, наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Тем временем крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там пытаются спасти более 600 боевиков.

Также у россиян есть проблемы с оккупационным руководством населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

По данным ОВА, захватчики все меньше доверяют местным коллаборантам, потому привозят чиновников из России.

Напомним, по данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали в сутки 910 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 тысячи 80 военных.