По данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали в сутки 910 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 тысячи 80 военных.

Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов, сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника на 25.01 ориентировочно составили:

личного состава - около 123 080 (+910) человек ликвидировано,

танков - 3161 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 6307 (+23) ед,

артиллерийских систем - 2154 (+6) ед,

РСЗО - 450 (+2) ед,

средств ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 290 (+1) ед,

вертолетов - 281 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1902 (+5),

крылатых ракет - 749 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,

специальной техники - 194 (+0).

Напомним, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.