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По данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали в сутки 910 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 тысячи 80 военных.
Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов, сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника на 25.01 ориентировочно составили:
Напомним, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.
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По данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали в сутки 910 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 тысячи 80 военных.
Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов, сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника на 25.01 ориентировочно составили:
Напомним, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.