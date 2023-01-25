В течение суток 24 января противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.

Высока угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины, сообщает Генштаб.

Враг, понеся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском обороняется.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 3 БПЛА типа «Орлан», 1 - типа «Мерлин» и 1 БПлА типа «Ланцет».

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

Напомним, в ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины с участием Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки.