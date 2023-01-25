Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных населенных пунктах Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне прекратили социальные выплаты, оставив людей без денег. Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке», — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, украинские соцвыплаты оккупированному югу пришли вовремя, однако россияне пытаются запретить движение гривны, в связи с чем устраивают рейды.

«Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной», — добавили в центре.

Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.