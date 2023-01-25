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Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных населенных пунктах Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне прекратили социальные выплаты, оставив людей без денег. Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке», — говорится в сообщении.
По данным ЦНС, украинские соцвыплаты оккупированному югу пришли вовремя, однако россияне пытаются запретить движение гривны, в связи с чем устраивают рейды.
«Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной», — добавили в центре.
Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.
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Россияне прекратили социальные выплаты в оккупированных населенных пунктах Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне прекратили социальные выплаты, оставив людей без денег. Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке», — говорится в сообщении.
По данным ЦНС, украинские соцвыплаты оккупированному югу пришли вовремя, однако россияне пытаются запретить движение гривны, в связи с чем устраивают рейды.
«Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной», — добавили в центре.
Напомним, в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с временно оккупированных территорий Украины.