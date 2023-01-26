Утром 26 января в Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Одесского РОА Юрий Крук.
Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Над регионом продолжает работать ПВО.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
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Утром 26 января в Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Одесского РОА Юрий Крук.
Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Над регионом продолжает работать ПВО.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.