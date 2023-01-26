Утром 26 января в Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесского РОА Юрий Крук.

Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Над регионом продолжает работать ПВО.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.