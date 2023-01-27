Регулярность вражеских обстрелов Очаковской, Куцурубской общин и, в частности, города Очаков напрямую зависит от того, как на них отвечают наши Вооруженные силы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Очень зависит ситуация в Очакове от отработки наших вооруженных сил. Когда они отработали по Кинбурнской косе, по определенным точкам, они (россияне, — прим.) три дня там не стреляли. Но потом снова начали. Это территория боевых действий, скажем так, потому что в Очаковскую, Куцурубскую общины они достают теми видами оружия, которые не нуждаются в больших расходах, — объяснил Виталий Ким.

Как сообщалось, 26 января в 8.39 и 10.17 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера в 9.30 в результате вражеских обстрелов в Куцурубской общине разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Напомним, украинская артиллерия наносит удары по российским войскам на юге, заставляя их маневрировать, в то же время Россия ведет обстрелы Николаевской области из Кинбурнской косы, подтягивая туда дополнительные силы.