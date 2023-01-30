По факту происшествия в Николаевском районе с участием полицейского назначено служебное расследование.

Об этом сообщили в полиции.

Как сообщалось, авария произошла в воскресенье, 29 января, на трассе Николаев-Одесса в районе села Красное. Автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Полицейские, которые были в автомобиле, могли быть нетрезвыми.

По информации правоохранителей, 42-летний сотрудник полиции находился вне службы на собственном авто. В результате столкновения транспортных средств водитель Hyundai - сотрудник полиции и двое его пассажиров 37-летний мужчина и 38-летняя женщина с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время назначено служебное расследование обстоятельств происшествия, на период которого 42-летний полицейский отстранен от службы.

Напомним, что в Николаевском районе на автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» не разминулись три автомобиля DAEWOO NUBIRA, ГАЗ-3302 и грузовой DAF.