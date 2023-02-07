Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Тайваня. Эпицентр подземных толчков находился в 34,4 км, на глубине 15,8 км.

Об этом сообщает Taiwan News со ссылкой на Центральное метеорологическое бюро страны.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

В Тайване используется шкала интенсивности от 1 до 7, измеряющая степень ощущения землетрясения в определенном месте.

Напомним, что в результате мощного землетрясения в Турции и количество подтвержденных погибших возросло до 2921 человек, а в Сирии - до 1293 человек.