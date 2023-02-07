В результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2921 человека, а в Сирии - до 1293 человек.

Об этом сообщают издания Anadolu и Al Jazeera.

Как отмечается, руководитель департамента по землетрясениям и уменьшению рисков AFAD Орхан Татар сообщил, что в настоящее время количество погибших составляет 2316 человек, количество раненых — 13 293.

Количество обрушившихся зданий — 6216.

При этом из-под завала удалось спасти 7840 человек.

Впоследствии вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что во время землетрясений погибли 2 тысячи 379 человек, 14 483 получили ранения. Октай заявил, что 338 000 пострадавших от землетрясений были размещены в общежитиях, университетах и центрах приюта Министерства национального образования.

Согласно информации Al Jazeera, в результате землетрясения в Сирии количество погибших возросло до 1293 человек, также известно о 3411 раненых. Обновленные данные о погибших в Турции сообщил руководитель Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Юнус Сезар.

По его словам, в результате землетрясения погиб 2921 человек, еще 15 834 получили ранения.

Напомним, что землетрясение на юге Турции и севере Сирии произошло утром, 6 февраля. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самой большой бедой в стране с 1939 года.

Власти Турции объявили национальный семидневный траур из-за гибели людей.