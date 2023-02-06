По меньшей мере, 912 человек погибли и 5385 ранены в Турции в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны магнитудой 7,7.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

Еще тысячи человек получили ранения. Десятки людей все еще находятся под завалами и ожидается, что количество погибших возрастет. Спасательные работы продолжаются.

Глава государства подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе. «Сегодня – время для сплочения и единства для каждого из 85 млн. жителей Турции», - подчеркнул он.

По данным The watchers, на данный момент сообщается, что в результате землетрясения обрушилось 1170 построек. Замок Газиантеп, построенный более 2200 лет, также рухнул во время землетрясения.

Напомним, что на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По меньшей мере, 118 человек погибли.