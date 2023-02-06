На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По меньшей мере, 118 человек погибли.
Об этом пишет CNN.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 23 километрах восточнее Нурдаги в провинции Газиантеп, на глубине 24,1 километра. Нурдаги расположен вдоль турецко-сирийской границы, и землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, в частности в Сирии и Ливане.
По данным турецкого Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Турции погибли по меньшей мере 76 человек и более 440 получили ранения. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что к югу страны уже отправились поисково-спасательные группы.
В соседней Сирии по меньшей мере 42 человека погибли и еще около 200 получили ранения, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения. Известно о погибших в Алеппо, Хаме и Латакии. Согласно данным гражданской обороны Сирии, десятки человек оказались под завалами.
В USGS это землетрясение считают самым сильным в Турции с 1939 года. Тогда стихийная беда убила 30 000 человек.
Напомним, что 16 января землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По меньшей мере, 118 человек погибли.
Об этом пишет CNN.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 23 километрах восточнее Нурдаги в провинции Газиантеп, на глубине 24,1 километра. Нурдаги расположен вдоль турецко-сирийской границы, и землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, в частности в Сирии и Ливане.
По данным турецкого Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Турции погибли по меньшей мере 76 человек и более 440 получили ранения. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что к югу страны уже отправились поисково-спасательные группы.
В соседней Сирии по меньшей мере 42 человека погибли и еще около 200 получили ранения, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения. Известно о погибших в Алеппо, Хаме и Латакии. Согласно данным гражданской обороны Сирии, десятки человек оказались под завалами.
В USGS это землетрясение считают самым сильным в Турции с 1939 года. Тогда стихийная беда убила 30 000 человек.
Напомним, что 16 января землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.