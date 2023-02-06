На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По меньшей мере, 118 человек погибли.

Об этом пишет CNN.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 23 километрах восточнее Нурдаги в провинции Газиантеп, на глубине 24,1 километра. Нурдаги расположен вдоль турецко-сирийской границы, и землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, в частности в Сирии и Ливане.

По данным турецкого Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Турции погибли по меньшей мере 76 человек и более 440 получили ранения. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что к югу страны уже отправились поисково-спасательные группы.

В соседней Сирии по меньшей мере 42 человека погибли и еще около 200 получили ранения, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения. Известно о погибших в Алеппо, Хаме и Латакии. Согласно данным гражданской обороны Сирии, десятки человек оказались под завалами.

В USGS это землетрясение считают самым сильным в Турции с 1939 года. Тогда стихийная беда убила 30 000 человек.

Напомним, что 16 января землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.