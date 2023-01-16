Землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Анадола.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.

Эпицентр землетрясения размещался в районе Сивриджи. Ячейка залегала на глубине 17,9 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.