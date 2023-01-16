Землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.
Об этом сообщает турецкое информационное агентство Анадола.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.
Эпицентр землетрясения размещался в районе Сивриджи. Ячейка залегала на глубине 17,9 км.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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Землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.
Об этом сообщает турецкое информационное агентство Анадола.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.
Эпицентр землетрясения размещался в районе Сивриджи. Ячейка залегала на глубине 17,9 км.
О жертвах и разрушениях не сообщается.