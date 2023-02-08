Сотрудники СБУ сообщили о подозрении должностным лицам Национального союза архитекторов Украины, которые незаконно меняли данные в государственной электронной системе в области строительства.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленники «выдавали» новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это прав. Для этого они незаконно изменяли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах.

Так, представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Он использовал свой ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществляя несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов из оккупированного Крыма на необходимых «новообразованных».

Все действия новых архитекторов с использованием таких «черных» сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными. Это приведет к другим негативным последствиям для застройщиков и простых граждан.

СБУ разоблачила и заблокировала схему в конце прошлого года. В ходе обысков по местам проживания и работы дельцов был обнаружен электронный ключ доступа к Системе, компьютерная техника и другие цифровые носители информации с доказательствами преступных действий.

Руководителю Национального союза архитекторов Украины, его заместительнице и IT специалисту, непосредственно осуществлявшему вмешательство, было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Казакевичу Д.Г., который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.