Парламент Южной Кореи проголосовал за отстранение министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, возложив на него ответственность за смертельную давку, произошедшую в Сеуле в прошлом году на Хэллоуин.

Об этом сообщает Associated Press, передает Укринформ.

Окончательное решение об отставке Ли или возвращение его в должность примет Конституционный суд Южной Кореи в течение 180 дней. До вынесения вердикта обязанности министра исполнит его заместитель Хан Чан Соп.

Правоохранители завершили расследование дела министерства Ли и Агентства национальной полиции, прежде чем передать его прокурорам, и заявили о сложности установления прямой ответственности указанных учреждений.

Несколько недель назад полиция выдвинула уголовные обвинения в отношении 23 должностных лиц за отсутствие мер безопасности во время массового празднования Гэлловина в Итхевоне.

Как сообщалось, давка произошла в популярном сеульском районе Итхевон. Толпа ринулась в узкую улицу, из-за чего началась большая давка — люди начали терять сознание и падать. Это было первое за три года празднования Геловина после коронавирусных ограничений. Число погибших достигло 151. Еще 82 человека пострадали. Кроме того, власти Сеула получили 355 сообщений о пропавших без вести.