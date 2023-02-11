Падение уровня воды в Запорожской области Украины обнажило рыболовные сетки и корни водорослей вдоль береговой линии Днепра.

Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу питьевую воду, сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной станции.

Об этом свидетельствуют спутниковые данные, полученные изданием NPR.

С начала ноября 2022 вода вытекает из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзы гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые данные показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия. Отдельные изображения, предоставленные коммерческими компаниями Planet и Maxar, показывают, как вода выливается через ворота и вдоль гигантского резервуара появляется береговая линия в результате быстрого падения уровня воды.

На кону — питьевая вода для сотен тысяч жителей, орошение почти полмиллиона гектаров сельскохозяйственных угодий и система охлаждения на Запорожской атомной электростанции. В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

— Даже если снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной безопасности и безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему позволят продолжаться, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Брайана Кунса, географа из Шведского университета сельскохозяйственных наук, изучавшего сельское хозяйство на юге Украины, водохранилище имеет важное значение для обеспечения водой или засушливых сельскохозяйственных угодий в южной части страны. Сеть каналов, ведущих от водохранилища, орошает около 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, которые используются для выращивания подсолнечника, зерна и овощей.

Водохранилище также являлось критическим источником воды для Крымского полуострова, которая подается через 403-километровый канал. После того, как Россия вторглась в Крым в 2014 году, Украина увела воду из канала, оставив полуостров пересохшим. После более масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года одной из целей было восстановление водоснабжения Крыма, и Россия сделала это прошлым летом, отведя воду из водохранилища.

По словам Дэвида Хелмса, метеоролога с десятилетиями опыта работы в федеральном правительстве США, Россия, кажется, несколько месяцев использовала Каховское водохранилище для пополнения сети водохранилищ в Крыму.

- Есть 23 водохранилища, они заполнены, - говорит он.

11 ноября 2022 во время продвижения украинских войск российские войска взорвали дорогу над дамбой Каховской ГЭС, которая контролирует уровень воды на водохранилище.

Сначала некоторые опасались, что взрыв может повредить дамбу и вылить воду из резервуара, но Дэвид Хелмс говорит, что взрыв, похоже, уничтожил дорогу, а шлюз дамбы оставил почти нетронутым.

Однако сразу после взрыва оказалось, что российские войска специально использовали два крана на подконтрольной России стороне дамбы, чтобы открыть дополнительные шлюзы, позволив воде литься из резервуара.

Результат был ошеломляющим. Данные радиолокационной альтиметрии показывают текущий уровень водоема на 14 метрах, что примерно на 2 метра ниже его обычной высоты. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений.

В заявлении местных властей от 7 февраля говорится, что если уровень опустится ниже 13,2 метра, система охлаждения Запорожской атомной электростанции, работающей на воде из водоема, окажется под угрозой. В заявлении говорится, что украинская гидроэлектрокомпания «Укргидроэнерго» считает, что сброс происходит намеренно россиянами.

В заявлении Запорожской областной военной администрации также предупреждено, что несколько городов, которые возлагаются на водохранилище, включая Энергодар, Мелитополь и Бердянск, могут столкнуться с нехваткой воды, хотя отмечается, что все три сейчас находятся под российской оккупацией, поэтому об их водоснабжении мало что известно.

Дэвид Хелмс считает, что умышленное открытие шлюзов является еще одним способом для России нанести ущерб Украине. Теперь, когда резервуары Крыма переполнены, говорит он, это может быть способом для России помешать экономике Украины, которая в значительной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Но Брайан Кунс менее уверен в намерениях России. Он отмечает, что большинство пострадавших сельскохозяйственных угодий находятся на контролируемых Россией частях Украины.

— Просто кажется странным, что они делают выжженную землю на территории, которую публично заявляют, что хотят сохранить, — говорит он.

В своем заявлении Запорожская областная военная администрация предположила, что целью осушения водохранилища может быть частично затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать украинским войскам форсировать реку Днепр. Чиновники заявили, что в «Укргидроэнерго» считают, что российские оккупанты «открыли шлюзы станции, опасаясь наступления украинских военных».

Напомним, в октябре украинская сторона потребовала направить на объект международную миссию наблюдателей.

Ранее также сообщалось, что жители общин Херсонщины, проживающие на правобережье Днепра, обеспокоены состоянием уровня воды на Каховском водохранилище, которое за время военных действий стабильно снижается.