В среду, 15 февраля, на пересечении Мариупольской и Спасской в центре Николаева затолкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Ford Fiesta двигался по Мариупольскому в направлении Адмиральской и не пропустил автомобиль Honda, ехавший по Спасской. По словам водителя Honda, он двигался со скоростью 30 километров в час.
В результате аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
На месте работают правоохранители.
Напомним, в воскресенье, 29 января, на трассе Николаев-Одесса произошла авария в районе села Красное с участием полицейских. Автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Полицейские, которые были в автомобиле, могли быть нетрезвыми.
По факту происшествия в Николаевском районе с участием полицейского назначено служебное расследование.
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В среду, 15 февраля, на пересечении Мариупольской и Спасской в центре Николаева затолкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Ford Fiesta двигался по Мариупольскому в направлении Адмиральской и не пропустил автомобиль Honda, ехавший по Спасской. По словам водителя Honda, он двигался со скоростью 30 километров в час.
В результате аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
На месте работают правоохранители.
Напомним, в воскресенье, 29 января, на трассе Николаев-Одесса произошла авария в районе села Красное с участием полицейских. Автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Полицейские, которые были в автомобиле, могли быть нетрезвыми.
По факту происшествия в Николаевском районе с участием полицейского назначено служебное расследование.