В среду, 15 февраля, на пересечении Мариупольской и Спасской в центре Николаева затолкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Ford Fiesta двигался по Мариупольскому в направлении Адмиральской и не пропустил автомобиль Honda, ехавший по Спасской. По словам водителя Honda, он двигался со скоростью 30 километров в час.

В результате аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

На месте работают правоохранители.

Напомним, в воскресенье, 29 января, на трассе Николаев-Одесса произошла авария в районе села Красное с участием полицейских. Автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Полицейские, которые были в автомобиле, могли быть нетрезвыми.

По факту происшествия в Николаевском районе с участием полицейского назначено служебное расследование.