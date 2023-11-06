В Україні окупованими наразі лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. Війною уражено понад 20% природоохоронних територій.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відомо, що окупованими наразі лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів. Війною уражено понад 20% природоохоронних територій. Зокрема, знищено всю заповідну зону — найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку. Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: «Архіпелаг Великі та Малі Кучугури» та «Заплава Сім Маяків».

Загалом уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 мільйона гектарів. У зоні ризику також перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення.

Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

«Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування», — додають у відомстві.

Раніше повідомлялось, що природозахисники подали до управління екології та природних ресурсів Миколаївської області матеріали для створення ландшафтного заказника «Чичиклійський» площею понад 470 гектарів.