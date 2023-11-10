На одному із підприємств Закарпаття потайки виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою Російської Федерації для національної збірної з лижного спорту.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Власником підприємства виявився громадянин Італії. Замовником одягу була організації «RUSSIA SKI TEAM».

«Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта», — додав голова ОВА.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила, що у Запоріжжі посадовець обласної військової адміністрації інформував окупантів про переміщення українських військових та техніки.