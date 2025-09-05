Хотів напасти на школярів з ножем і вести трансляцію: на Закарпатті поліція затримала підлітка

У Закарпатській області поліція запобігла спробі 15-річного учня влаштувати напад у школі. Хлопець планував зайти до закладу з ножем у рюкзаку та транслювати подію в соціальній мережі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Підлітка затримали біля входу до школи саме в момент, коли він уже почав пряму трансляцію.

За словами міністра, інформацію про підготовку злочину вдалося отримати завдяки співпраці української поліції з правоохоронними органами Великої Британії. У соцмережах хлопець відкрито писав про свої наміри.

Поліція діяла скоординовано: кіберполіція відстежувала повідомлення, кримінальна поліція проводила оперативні заходи, а навчальний заклад перебував під посиленою охороною.

За словами Ігоря Клименка, напад вдалося зупинити, ніхто не постраждав. З дітьми та педагогами все гаразд. Триває слідство.

Речі, які вилучили у підлітка. Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, раніше соцмережах з’явилося відео, на якому школяр стріляє з пневматичної зброї у класі. На відео видно, як учень у класі стріляє з невідомого пристрою у бік свого однокласника. Поліцейські встановили навчальний заклад і трьох учасників події — учнів 9 класу. Інцидентом вже займаються правоохоронці.