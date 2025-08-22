У Мукачеві другий день гасять пожежу після російського удару
Марія Хаміцевич
9:47, 22 серпня, 2025
У Мукачеві на Закарпатті станом на ранок 22 серпня триває ліквідація пожежі, яка виникла після російського удару вночі 21 серпня.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
До гасіння залучені 54 вогнеборці та 15 одиниць техніки. Також на місці працюють два пожежні потяги Укрзалізниці.
Надзвичайники також уточнили, що кількість постраждалих у місті зросла до 21 людини. Ще напередодні було відомо, що наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 63.
Нагадаємо, що Мукачеві росіяни влучили по території одного з місцевих підприємств. Місцева влада, через велику пожежу, закликала мешканців щільно зачиняти вікна та не виходити на вулицю без потреби.
