У Мукачеві другий день гасять пожежу після російського удару

Пожежа в Мукачеві внаслідок обстрілу РФ станом. Фото: Закарпатська обласна прокуратураПожежа в Мукачеві внаслідок обстрілу РФ станом. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

У Мукачеві на Закарпатті станом на ранок 22 серпня триває ліквідація пожежі, яка виникла після російського удару вночі 21 серпня.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

До гасіння залучені 54 вогнеборці та 15 одиниць техніки. Також на місці працюють два пожежні потяги Укрзалізниці.

Надзвичайники також уточнили, що кількість постраждалих у місті зросла до 21 людини. Ще напередодні було відомо, що наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 63.

Нагадаємо, що Мукачеві росіяни влучили по території одного з місцевих підприємств. Місцева влада, через велику пожежу, закликала мешканців щільно зачиняти вікна та не виходити на вулицю без потреби.

