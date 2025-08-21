Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Нічний обстріл Мукачева: пошкоджене підприємство, є постраждалі

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВАНаслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВА

Уночі 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву, влучивши по території одного з місцевих підприємств. На місці працюють рятувальні служби та оперативний штаб.

Про це повідомили у Мукачівській міській раді та голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За попередніми даними, до лікарні доставили десятьох постраждалих, ще двоє звернулися самостійно. П’ятеро з них залишаються на стаціонарному лікуванні, одного пацієнта перевели до обласної лікарні. Стан усіх постраждалих оцінюють як стабільний.

Внаслідок удару зруйновані складські приміщення, на об’єкті виникла пожежа. Рятувальники продовжують гасіння.

Місцева влада просить мешканців щільно зачиняти вікна та не виходити на вулицю без потреби.

«У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Прошу всіх жителів у напрямку поширення диму зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби. Особливу увагу слід приділити дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів. Рятувальні служби працюють на місці, ситуація під контролем», — зазначили в Закарпатській ОВА.

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВАНаслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВА
Наслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВАНаслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВА
Наслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВАНаслідки удару по Мукачеву. Фото: Закарпатська ОВА

Нагадаємо, також вночі росіяни атакували дронами та ракетами Львів. За попередніми даними, одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

