  четвер

    21 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 21 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26.9° Переважно ясно

Росіяни атакували Львів дронами та ракетами: загинула людина, ще троє постраждали

Наслідки удару по Львову. Фото: Андрій СадовийНаслідки удару по Львову. Фото: Андрій Садовий

Вночі росіяни атакували дронами та ракетами Львів. Один із ударів зафіксовано на вулиці Олени Степанівни. За попередніми даними, одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків — вибиті вікна та пошкоджені дахи. На місці працюють аварійні служби. Також перевіряється інформація про можливі загоряння в інших районах міста.

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок нічної комбінованої атаки по Львову пошкоджені 26 житлових будинків, садочок, адмінбудівлі підприємства та судову адміністрацію. 

«Станом на цю годину встановили, що потребують відселення мешканці 11 квартир. На вулиці Стороженка, 11 розгорнули виїзний ЦНАП, де приймають заяви на відшкодування. Кількість постраждалих зросла до трьох. Також, як я повідомляв раніше, на жаль, є один загиблий. На місцях правоохоронці проводять слідчі дії. Інформація оновлюється», — повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, що також вночі 12 липня росіяни били по Львову дронами та ракетами. Тоді у місті зафіксували влучання російського ударного безпілотника в двоповерховий житловий будинок. У багатьох будівлях було вибито вікна та пошкоджено десятки автомобілів.

