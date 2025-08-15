Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Аномальна спека: на Закарпатті з рейок зійшли 3 вагони поїзда

На Закарпатті зійшли з рейок 3 вагони пасажирського поїзда. Фото: «Укрзалізниця»На Закарпатті зійшли з рейок 3 вагони пасажирського поїзда. Фото: «Укрзалізниця»

На Закарпатті у п'ятницю, 15 серпня, через спеку зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя-Солотвино.

Як повідомили в «Укрзалізниці», постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — «викид» рейки через аномальну спеку. 

«Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт», — додали в компанії.

Пізніше у компанії повідомили, що вагони з пасажирами вирушили до кінцевої станції Солотвино.

Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Читайте також статтю «МикВісті» «Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?».

новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіпов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
