Аномальна спека: на Закарпатті з рейок зійшли 3 вагони поїзда
- Світлана Іванченко
19:03, 15 серпня, 2025
На Закарпатті у п'ятницю, 15 серпня, через спеку зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя-Солотвино.
Як повідомили в «Укрзалізниці», постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.
Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — «викид» рейки через аномальну спеку.
«Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт», — додали в компанії.
Пізніше у компанії повідомили, що вагони з пасажирами вирушили до кінцевої станції Солотвино.
Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
Читайте також статтю «МикВісті» «Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?».
