Аномальна спека: на Закарпатті з рейок зійшли 3 вагони поїзда

На Закарпатті зійшли з рейок 3 вагони пасажирського поїзда. Фото: «Укрзалізниця»

На Закарпатті у п'ятницю, 15 серпня, через спеку зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя-Солотвино.

Як повідомили в «Укрзалізниці», постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — «викид» рейки через аномальну спеку.

«Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт», — додали в компанії.

Пізніше у компанії повідомили, що вагони з пасажирами вирушили до кінцевої станції Солотвино.