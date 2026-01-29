На Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: батьки звинувачують лікарів, поліція розслідує справу

На Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: батьки звинувачують лікарів, поліція розслідує подію. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Закарпатській обласній дитячій лікарні 24 січня помер 5-місячний хлопчик, якого батьки привезли зі скаргами на кашель. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі та поліції області.

За даними правоохоронців, 23 січня близько 20:00 дитина поступила до приймального відділення. Стан хлопчика швидко погіршився, його перевели до реанімації, де через кілька годин він помер.

Батько хлопчика заявив, що лікарі могли неналежно виконати свої обов’язки.

Попередньо відомо, що дитина народилася передчасно та раніше проходила лікування через проблеми з диханням. Проте перед госпіталізацією скарг на здоров’я у хлопчика не було.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником, що призвело до тяжких наслідків. Щоб встановити точну причину смерті, призначено судово-медичну експертизу. Розслідування триває.

«Для встановлення причини смерті у справі призначено судово-медичну експертизу. Враховуючи висновки експертів слідчі прийматимуть подальші процесуальні рішення у цій справі», — йдеться у повідомленні.

