 На Закарпатті померла 5-місячна дитина: батьки звинувачують лікарів

  • четвер

    29 січня, 2026

  • 4.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 4.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: батьки звинувачують лікарів, поліція розслідує справу

На Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: батьки звинувачують лікарів, поліція розслідує подію. Ілюстративне фото: DepositphotosНа Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: батьки звинувачують лікарів, поліція розслідує подію. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Закарпатській обласній дитячій лікарні 24 січня помер 5-місячний хлопчик, якого батьки привезли зі скаргами на кашель. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі та поліції області.

За даними правоохоронців, 23 січня близько 20:00 дитина поступила до приймального відділення. Стан хлопчика швидко погіршився, його перевели до реанімації, де через кілька годин він помер.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Батько хлопчика заявив, що лікарі могли неналежно виконати свої обов’язки.

Попередньо відомо, що дитина народилася передчасно та раніше проходила лікування через проблеми з диханням. Проте перед госпіталізацією скарг на здоров’я у хлопчика не було.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником, що призвело до тяжких наслідків. Щоб встановити точну причину смерті, призначено судово-медичну експертизу. Розслідування триває.

«Для встановлення причини смерті у справі призначено судово-медичну експертизу. Враховуючи висновки експертів слідчі прийматимуть подальші процесуальні рішення у цій справі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві у сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину. Інцидент стався 26 січня близько 13:30 на вулиці Лазурній. Пізніше начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко повідомила «МикВісті», що немовля перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в обласній дитячій лікарні.

Останні новини про: Медицина

Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності
Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві
Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Догляду немає за ним», — депутат Степанець звинуватив посадовців у занедбаному стані скейт-парку на Херсонському шосе

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв не братиме кредит на модернізацію очисних без державних гарантій, бо у міста немає грошей, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

Аліна Квітко
новини
Злочинність зросла, але нижча за середню по країні: прокуратура прозвітувала про кримінальну ситуацію на Миколаївщині

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку
Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву субвенції

5 годин тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Ірина Олехнович

Головне сьогодні