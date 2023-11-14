Печерський районний суд Києва у ніч проти 14 листопада обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Його підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє «Суспільне», засідання проводили в закритому режимі.

Згідно з рішенням суду, Олесандр Дубінський пробуде в СІЗО до 12 січня 2024 року.

Відомо, що захист депутата просив відводу судді, пояснюючи це тим, що адвокати не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Засідання просили перенести на 14 листопада, але суд відхилив клопотання і відводу судді не відбулося.

На початку засідання прокурор просив провести його в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця. Адвокати депутата заперечували та наполягали на проведенні відкритого засідання. Суддя підтримала позицію прокурора.

Олександр Дубінський заявляє, що в наведених аргументах сторони обвинувачення немає жодного факту, який би свідчив про здійснення ним державної зради.

Він стверджує, що всі звинувачення ґрунтуються на показах людини, яка півтора року тому пішла на співпрацю зі слідством у справі Андрія Деркача й дала покази про створення злочинної організації, у якій він брав участь.

Окрім того, депутат вважає, що всі покази сфальсифіковані або отримані під тиском через його критику влади.

Вчора, 13 листопада, СБУ вручили підозру нардепу Олександру Дубінському. Його звинувачують у роботі на користь російських спецслужб.





26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.

1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.