В межах декомунізації на станції метро «Вокзальна» у Києві почали маскувати декоративні рельєфні щити з зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київський метрополітен».

Зазначається, що ці елементи архітектурного оздоблення помістили у спеціальні дерев’яні щити.

Як додали у комунальному підприємстві, станція «Вокзальна» є нерухомим об’єктом культурної спадщини — пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

Водночас метрополітен, як балансоутримувач несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки.

«Наразі підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції «Вокзальна». Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів», — відзначили працівники метро.

Раніше повідомлялося, що голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував підриви пам’ятників радянського походження у Миколаєві.