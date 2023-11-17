У Миколаєві з 17 листопада закриють рух автотранспорту на двох ділянках дороги: ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» проводитиме ремонт тепломережі.

Про це повідомили у Миколаївської міської ради.

Зазначається, що рух буде перекрито на вулиці Пограничній, між вулицею 1-ю та 2-ю Слобідською, а також по вулиці 3-й Слобідській, між вулицями Пограничною та Кузнецькою.

Крім того, водіїв закликають не паркувати транспортні засоби на цій ділянці дороги.

Нагадаємо, що ще у червні 2017 року із загальної суми на експлуатаційне утримання автодоріг «Арбузинка — Єланець — Нова Одеса» та «Улянівка — Миколаїв» взяли майже 11 мільйонів гривень. Тоді такий крок, як стверджували в ОВА, потрібен був для того, щоб отримати з держбюджету 101,9 мільйонів гривень на ремонт траси Н-11 «Дніпро — Миколаїв».